Омелян назвал срок запуска соглашения о совместном авиапространстве с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Соглашение о совместном авиапространстве с Европейским Союзом должно вступить в силу не позднее 2019 года. Об этом сказал на брифинге министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
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"Следующий год - последняя дата, когда соглашение о совместном авиапространстве с ЕС вступит в силу", - отметил В.Омелян.
Напомним, участники саммита Восточного партнерства в ноябре 2017 года призвали в кратчайшие сроки заключить соглашение о совместном авиационном пространстве ЕС с Украиной.