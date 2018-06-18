Омбудсмени України та РФ домовились про візити до Сенцова та Вишинського
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова і український омбудсмен Людмила Денісова під час зустрічі домовилися про взаємне відвідування режисера Олега Сенцова і журналіста Кирила Вишинського. Про це сказала Москалькова журналістам в перерві переговорів, передає УНН із посиланням на "ТАСС".
"Попередня зустріч дозволила виробити деякі кроки, і ми маємо намір разом (з Денісовою) або з уповноваженим з прав людини в Салехарді відвідати Сенцова. Після цього, оскільки ми домовилися про паритетні кроки, готові були б відвідати Вишинського, і нам підкаже Людмила Леонтіївна найбільш оптимальний графік відвідування, для того щоб дорожня карта була ефективна", - сказала Москалькова.
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Що стосується конкретної дати відвідування Вишинського, то, як зазначила Москалькова, "вона поки обговорюється".
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"Ми тільки що сказали, що синхронність відвідувань відпрацьовується на рівні всіх державних органів, які приймають такі рішення. Ми свої пропозиції зробили", - зазначила російський омбудсмен.