Омбудсмены Украины и РФ договорились о визитах к Сенцову и Вышинскому
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова во время встречи договорились о взаимном посещения режиссера Олега Сенцова и журналиста Кирилла Вышинского. Об этом сказала Москалькова журналистам в перерыве переговоров, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".
"Предыдущая встреча позволила выработать некоторые шаги, и мы намерены вместе (с Денисовой) или с уполномоченным по правам человека в Салехарде посетить Сенцова. После этого, поскольку мы договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского, и нам подскажет Людмила Леонтьевна наиболее оптимальный график посещения, для того чтобы дорожная карта была эффективна", - сказала Москалькова.
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Что касается конкретной даты посещения Вышинского, то, как отметила Москалькова, "она пока обсуждается".
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"Мы только что сказали, что синхронность посещений отрабатывается на уровне всех государственных органов, принимающих такие решения. Мы свои предложения сделали", - отметила российский омбудсмен.