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Омбудсменам України і РФ слід підтримувати діалог для передачі ув'язнених на українську територію - ООН

Київ • УНН

 • 13095 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. ООН запропонувала українським і російським омбудсменам підтримувати діалог, щоб добровільно передати ув'язнених, яких утримують в окупованому Криму і в Росії, на територію України. Про це сказано у другій доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна), тимчасово окупованими Російською Федерацією, передає УНН.

"Їм також слід підтримувати діалог з урядом Російської Федерації і між омбудсменами України і Російської Федерації з метою сприяння добровільній передачі українських ув'язнених, які утримуються в Криму і Російської Федерації, в місця утримання під вартою на українській території за межами Криму", - зазначив у доповіді генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Нагадаємо, ООН закликала уряд Російської Федерації виконати свої зобов'язання по дотриманню міжнародних норм в галузі прав людини в окупованому Криму.

Як повідомляв УНН, генсек ООН опублікував другу доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Криму.

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