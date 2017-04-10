Омбудсмен звернулась до мера Києва щодо ремонту станції "Лівобережна"

Як зазначається, після ремонтних робіт, проведених на станції метро “Лівобережна”, люди з обмеженими можливостями, які пересуваються в інвалідних візках, не мають можливості потрапити до вестибюлю станції. Ширина стулок встановлених дверей на вхід та вихід виявилася вужчою, ніж ширина інвалідного візка. Окрім того, на відремонтованій станції метро для безпечного пересування людей у візках не пристосований пандус, відсутні підйомний ліфт і тактильна плитка для осіб з інвалідністю по зору.

“Такий ремонт станції фактично заблокував можливість людям з інвалідністю користуватися для багатьох з них єдиним транспортним засобом, щоб дістатися на роботу та взагалі пересуватися містом, адже наземний транспорт, зокрема маршрутні автобуси, рідко приймають людей у інвалідних візках”, — переконана Омбудсмен.

В.Лутковська у зв'язку з цим звернулася до київської міської влади, зокрема до мера Віталія Кличка, у якому наполягає на вжитті негайних заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з інвалідністю до користування метрополітеном.

Як повідомляв УНН, 6 квітня В.Кличко заявив, що ремонт станції метро "Лівобережна ще не завершився, і до 1 травня побажання щодо зручності облаштування станції для людей з обмеженими можливостями будуть враховані.