Омбудсмен обратилась к мэру Киева по поводу ремонта станции "Левобережная"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская заявила, что после ремонта станции метро "Левобережная" люди с инвалидностью не имеют возможности пользоваться метрополитеном, и обратилась по этому поводу к мэру Киева Виталию Кличко. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена, передает УНН.
Как отмечается, после ремонтных работ, проведенных на станции метро "Левобережная", люди с ограниченными возможностями, которые передвигаются в инвалидных колясках, не имеют возможности попасть в вестибюль станции. Ширина створок установленных дверей на вход и выход оказалась уже, чем ширина инвалидной коляске. Кроме того, на отремонтированной станции метро для безопасного передвижения людей в колясках не приспособлен пандус, отсутствуют подъемный лифт и тактильная плитка для лиц с инвалидностью по зрению.
"Такой ремонт станции фактически заблокировал возможность людям с инвалидностью пользоваться для многих из них единственным транспортным средством, чтобы добраться на работу и вообще передвигаться по городу, ведь наземный транспорт, в частности маршрутные автобусы, редко принимают людей в инвалидных колясках", - убеждена Омбудсмен.
В.Лутковская в связи с этим обратилась к киевской городской власти, в частности к мэру Виталию Кличко, в котором настаивает на принятии неотложных мер по обеспечению беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к пользованию метрополитеном.
Как сообщал УНН, 6 апреля Кличко заявил, что ремонт станции метро "Левобережная" еще не завершился, и до 1 мая пожелания относительно обустройства станции для людей с ограниченными возможностями будут учтены.