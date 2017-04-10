Омбудсмен обратилась к мэру Киева по поводу ремонта станции "Левобережная"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55410 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105880 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163015 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119726 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118522 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113639 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105010 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107258 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Омбудсмен обратилась к мэру Киева по поводу ремонта станции "Левобережная"

Омбудсмен обратилась к мэру Киева по поводу ремонта станции "Левобережная"

Киев  •  УНН

 • 6602 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская заявила, что после ремонта станции метро "Левобережная" люди с инвалидностью не имеют возможности пользоваться метрополитеном, и обратилась по этому поводу к мэру Киева Виталию Кличко. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена, передает УНН.

Как отмечается, после ремонтных работ, проведенных на станции метро "Левобережная", люди с ограниченными возможностями, которые передвигаются в инвалидных колясках, не имеют возможности попасть в вестибюль станции. Ширина створок установленных дверей на вход и выход оказалась уже, чем ширина инвалидной коляске. Кроме того, на отремонтированной станции метро для безопасного передвижения людей в колясках не приспособлен пандус, отсутствуют подъемный лифт и тактильная плитка для лиц с инвалидностью по зрению.

"Такой ремонт станции фактически заблокировал возможность людям с инвалидностью пользоваться для многих из них единственным транспортным средством, чтобы добраться на работу и вообще передвигаться по городу, ведь наземный транспорт, в частности маршрутные автобусы, редко принимают людей в инвалидных колясках", - убеждена Омбудсмен.

В.Лутковская в связи с этим обратилась к киевской городской власти, в частности к мэру Виталию Кличко, в котором настаивает на принятии неотложных мер по обеспечению беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к пользованию метрополитеном.

Как сообщал УНН, 6 апреля Кличко заявил, что ремонт станции метро "Левобережная" еще не завершился, и до 1 мая пожелания относительно обустройства станции для людей с ограниченными возможностями будут учтены.

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