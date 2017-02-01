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Омбудсмен: умови в Лук'янівському СІЗО не покращуються

Омбудсмен: умови в Лук'янівському СІЗО не покращуються

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Питання умов утримання ув’язнених у Київському слідчому ізоляторі (Лук'янівське СІЗО) обговорюється вже декілька років, але наразі комплексних покращень там не спостерігається. Про це розповіла Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська під час інтернет-конференції, передає УНН.

"Що стосується умов в Київському СІЗО, то можу сказати, що про нелюдські умови тут ми говоримо вже кілька років, але при цьому комплексних змін на краще, на жаль, немає", - розповіла В.Лутковська.

Також вона зазначила, що вона, представники офісу Омбудсмена та лікарі бувають в Київському СІЗО досить часто, і що останній візит відбувся вчора.

Уповноважений з прав людини додала, що слідчі ізолятори, місця несвободи завжди перебувають в пріоритеті діяльності національного превентивного механізму проти тортур.

"Акти реагування на порушення прав людини, які ми знаходимо, відправляються мною і в Міністерство юстиції, яке сьогодні відповідає за дотримання належних умов в пенітенціарній системі, і в Генеральну прокуратуру для відповідного реагування", - зазначила Омбудсмен.

Вона додала, що сьогодні взаємодія з Генеральною прокуратурою вийшла на новий рівень, який дозволяє сподіватися на те, що винні в порушенні прав людини будуть покарані.

Українські Національні Новини

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