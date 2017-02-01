Омбудсмен: условия в Лукьяновском СИЗО не улучшаются
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Вопрос условий содержания заключенных в Киевском следственном изоляторе (Лукьяновское СИЗО) обсуждается уже несколько лет, но пока комплексных улучшений там не наблюдается. Об этом рассказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская во время интернет-конференции, передает УНН.
"Что касается условий в Киевском СИЗО, то могу сказать, что о нечеловеческих условиях здесь мы говорим уже несколько лет, но при этом комплексных изменений к лучшему, к сожалению, нет", - рассказала В.Лутковская.
Также она отметила, что она, представители офиса Омбудсмена и врачи бывают в Киевском СИЗО довольно часто, и последний визит состоялся вчера.
Уполномоченный по правам человека добавила, что следственные изоляторы, места несвободы всегда находятся в приоритете деятельности национального превентивного механизма против пыток.
"Акты реагирования на нарушения прав человека, которые мы находим, отправляются мной и в Министерство юстиции, которое сегодня отвечает за соблюдение надлежащих условий в пенитенциарной системе, и в Генеральную прокуратуру для соответствующего реагирования", - отметила Омбудсмен.
Она добавила, что сегодня взаимодействие с Генеральной прокуратурой вышло на новый уровень, который позволяет надеяться на то, что виновные в нарушении прав человека будут наказаны.