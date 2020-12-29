Омбудсмен: у полоні в ОРДЛО перебуває 251 українець

“Наразі в катівнях окупанта на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишаються 251 громадянин України. Їх звільнення є надважливим завданням усіх залучених компетентних органів до цього процесу”, — повідомила Денісова.

При цьому вона нагадала, що рік тому, 29 грудня 2019 року, до своїх родин на підконтрольну уряду України територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу. "Протягом року до мене надходили звернення від звільнених громадян щодо сприяння забезпечення їх соціального захисту”, — написала Денісова.

Вона додала, що зверталася до урядовців щодо законодавчого врегулювання питання встановлення статусу та правового захисту осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України та щодо необхідності формування переліку суб’єктів надання медичних та реабілітаційних послуг, яким відшкодовуватимуться витрати за надані звільненим особам послуги.

Нагадаємо, за інформацією СБУ, у слідчих ізоляторах та в’язницях на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають понад 400 українців.