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Омбудсмен: в плену в ОРДЛО находится 251 украинец

Киев • УНН

 • 12698 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В плену у оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается 251 гражданин Украины. Об этом написала в Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Омбудсмен: в плену в ОРДЛО находится 251 украинец

"Сейчас в застенках оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 251 гражданин Украины. Их освобождение является самым важным заданием всех привлеченных компетентных органов к этому процессу", - сообщила Денисова.

При этом она напомнила, что год назад, 29 декабря 2019 года, в свои семьи на подконтрольную правительству Украины территорию вернулось 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса. "В течение года ко мне поступали обращения от освобожденных граждан по содействию обеспечения их социальной защиты", - написала Денисова.

Она добавила, что обращалась к членам правительства относительно законодательного урегулирования вопроса установления статуса и правовой защиты лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и о необходимости формирования перечня субъектов предоставления медицинских и реабилитационных услуг, которым будут возмещаться расходы за предоставленные освобожденным лицам услуги.

Напомним, по информации СБУ, в следственных изоляторах и тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся более 400 украинцев.

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