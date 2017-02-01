Омбудсмен сподівається найближчим часом відвідати українських політв’язнів у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У результаті взаємодії з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою найближчим часом є сподівання щодо візиту до Росії для зустрічі з українськими політв’язнями. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська під час інтернет-конференції, передає УНН.
"Що стосується можливостей особистого доступу до них, то я сподіваюся, що в результаті взаємодії з російською колегою мені вдасться найближчим часом здійснити візит до Москви для такої зустрічі", - сказала вона, відповідаючи на запитання щодо її особистого доступу до політв’язнів, зокрема, Р.Сущенка, С.Клиха, О.Сенцова, що перебувають на території РФ.
В.Лутковська також додала, що наразі реагує на скарги та звернення родичів та адвокатів.
"Поки ж я можу реагувати на скарги та інформацію, отриману від родичів і адвокатів, шляхом негайних звернень до Омбудсмена РФ з метою залучення її уваги до проблем українців. Хочу підкреслити, що Тетяна Москалькова, омбудсмен РФ, дійсно намагається позитивно реагувати на мої звернення", - розповіла вона.