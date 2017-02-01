Омбудсмен надеется в ближайшее время посетить украинских политзаключенных в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В результате взаимодействия с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой в ближайшее время есть надежда относительно визита в Россию для встречи с украинскими политзаключенными. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская во время интернет-конференции, передает УНН.
"Что касается возможностей личного доступа к ним, то я надеюсь, что в результате взаимодействия с российской коллегой мне удастся в ближайшее время осуществить визит в Москву для такой встречи", - сказала она, отвечая на вопрос о его личном доступе к политзаключенным, в том числе, Р.Сущенко, С.Клиху, О.Сенцову, которые находятся на территории РФ.
В.Лутковская также добавила, что сейчас реагирует на жалобы и обращения родственников и адвокатов.
"Пока я могу реагировать на жалобы и информацию, полученную от родственников и адвокатов, путем немедленных обращений к Омбудсмену РФ с целью привлечения ее внимания к проблемам украинцев. Хочу подчеркнуть, что Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ, действительно пытается положительно реагировать на мои обращения", - рассказала она.