Омбудсмен надеется в ближайшее время посетить украинских политзаключенных в РФ

"Что касается возможностей личного доступа к ним, то я надеюсь, что в результате взаимодействия с российской коллегой мне удастся в ближайшее время осуществить визит в Москву для такой встречи", - сказала она, отвечая на вопрос о его личном доступе к политзаключенным, в том числе, Р.Сущенко, С.Клиху, О.Сенцову, которые находятся на территории РФ.

В.Лутковская также добавила, что сейчас реагирует на жалобы и обращения родственников и адвокатов.

"Пока я могу реагировать на жалобы и информацию, полученную от родственников и адвокатов, путем немедленных обращений к Омбудсмену РФ с целью привлечения ее внимания к проблемам украинцев. Хочу подчеркнуть, что Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ, действительно пытается положительно реагировать на мои обращения", - рассказала она.