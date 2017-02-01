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Омбудсмен надеется в ближайшее время посетить украинских политзаключенных в РФ

Омбудсмен надеется в ближайшее время посетить украинских политзаключенных в РФ

Киев • УНН

 • 11145 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В результате взаимодействия с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой в ближайшее время есть надежда относительно визита в Россию для встречи с украинскими политзаключенными. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская во время интернет-конференции, передает УНН.

"Что касается возможностей личного доступа к ним, то я надеюсь, что в результате взаимодействия с российской коллегой мне удастся в ближайшее время осуществить визит в Москву для такой встречи", - сказала она, отвечая на вопрос о его личном доступе к политзаключенным, в том числе, Р.Сущенко, С.Клиху, О.Сенцову, которые находятся на территории РФ.

В.Лутковская также добавила, что сейчас реагирует на жалобы и обращения родственников и адвокатов.

"Пока я могу реагировать на жалобы и информацию, полученную от родственников и адвокатов, путем немедленных обращений к Омбудсмену РФ с целью привлечения ее внимания к проблемам украинцев. Хочу подчеркнуть, что Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ, действительно пытается положительно реагировать на мои обращения", - рассказала она.

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