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Омбудсмен РФ отримала ноту від МЗС України про готовність прийняти ув'язнених з Криму

Омбудсмен РФ отримала ноту від МЗС України про готовність прийняти ув'язнених з Криму

Київ • УНН

 • 7842 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила, що МЗС України надіслав ноту про готовність прийняти українських ув’язнених, які відбувають покарання на території Криму, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.

“Українська сторона на минулому тижні, в п’ятницю, прислала нам ноту з МЗС України про те, що вони готові прийняти 16 українських в’язнів для відбування покарання на своїй території. Це вже той крок, який, безумовно, є позитивним рухом вперед”, — сказала вона.

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що інформація депутата Верховної ради України Надії Савченко про ув’язнених має “досить приблизний характер”.

Вона додала, що українська сторона відмовляється надати узагальнені списки росіян, які перебувають в ув’язненні на Україні, в тому числі засуджених за політичними статтями.

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