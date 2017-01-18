Омбудсмен РФ получила ноту от МИД Украины о готовности принять заключенных из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что МИД Украины направил ноту о готовности принять украинских заключенных, отбывающих наказание на территории Крыма, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Украинская сторона на прошлой неделе, в пятницу, прислала нам ноту из МИД Украины о том, что они готовы принять 16 украинских заключенных для отбывания наказания на своей территории. Это уже тот шаг, который, безусловно, является положительным движением вперед", - сказала она.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко о заключенных имеет "весьма приблизительный характер".
Она добавила, что украинская сторона отказывается предоставить обобщенные списки россиян, находящихся в заключении в Украине, в том числе осужденных по политическим статьям.