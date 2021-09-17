Омбудсмен: на окупованому Донбасі наповненість лікарень з COVID-19 - майже 100%, вакцинують лише "Супутником"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова занепокоєна зростанням рівня захворюваності на COVID-19 на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Про це омбудсмен написала у своєму Facebook, передає УНН.
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“Отримала інформацію про зростання рівня захворюваності на COVID-19 на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Майже 100% наповненість місцевих лікарень підвищує навантаження на медиків, тим самим ускладнюючи непрості умови, в яких вони працюють останні півтора року”, — повідомила Денісова.
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Зі слів уповноваженої, на окупованих територіях Донеччини щодня фіксують близько 500-700 нових випадків захворюваності. Крім того, з її слів, більшість госпіталізованих пацієнтів не були щеплені від COVID-19.
“Зазначу, що окупаційна влада використовує тільки російську вакцину, схвалення якої Всесвітня організація охорони здоров’я призупинила”, — пише Денісова.
Вона також звернулась до міжнародних гуманітарних організацій, які мають доступ до тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, зосередити увагу на ситуації, що склалася, а також сприяти у максимальному забезпеченні місцевих жителів тестами на визначення COVID-19, вакцинами, схваленими ВООЗ, а також медичними препаратами та засобами особистого захисту.
Співгромадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, Денісова закликала за можливості вакцинуватися на підконтрольній Уряду України території.
Додамо
Раніше Головне управління розвідки МОУ повідомило, що Росія випробовує на жителях ОРДЛО сумнівну вакцину “Sputnik Light”.
Так, за даними розвідки, провівши на тимчасово окупованих територіях України агітаційну кампанію з вакцинації препаратом “Sputnik V”, Російська Федерація насправді використовує там не цю вакцину, а її однокомпонентного двійника “Sputnik Light”, тим самим вводячи людей в оману.