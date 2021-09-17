Омбудсмен: на оккупированном Донбассе наполненность больниц с COVID-19 - почти 100%, вакцинируют только "Спутником"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обеспокоена ростом уровня заболеваемости COVID-19 на временно оккупированных территориях Донецкой области. Об этом омбудсмен написал в своем Facebook, передает УНН.
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“Получила информацию о росте уровня заболеваемости COVID-19 на временно оккупированных территориях Донецкой области. Почти 100% наполненность местных больниц повышает нагрузку на медиков, тем самым усложняя непростые условия, в которых они работают последние полтора года”, — сообщила Денисова.
Детали
По словам уполномоченного, на оккупированных территориях Донецкой области ежедневно фиксируют около 500-700 новых случаев заболеваемости. Кроме того, по ее словам, большинство госпитализированных пациентов не были привиты от COVID-19.
“Отмечу, что оккупационная власть использует только российскую вакцину, одобрение которой Всемирная организация здравоохранения приостановила”, — пишет Денисова.
Она также обратилась к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей, сосредоточить внимание на ситуации, а также способствовать максимальному обеспечению местных жителей тестами на определение COVID-19, вакцинами, одобренными ВОЗ, а также медицинскими препаратами и средствами личной защиты.
Сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях, Денисова призвала при возможности вакцинироваться на подконтрольной правительству Украины территории.
Добавим
Ранее Главное управление разведки МОУ сообщил, что Россия испытывает на жителях ОРДЛО сомнительную вакцину “Sputnik Light”.
Так, по данным разведки, проведя на временно оккупированных территориях Украины агитационную кампанию по вакцинации препаратом “Sputnik V”, Российская Федерация самом деле использует не эту вакцину, а ее однокомпонентного двойника “Sputnik Light”, тем самым вводя людей в заблуждение.