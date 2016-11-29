Омбудсмен: дотримання прав військовослужбовців на Донеччині перебуває на задовільному рівні

Моніторинг проводився 23-24 листопада 2016 року для цивільного контролю за дотриманням соціально-економічних та гуманітарних прав військовослужбовців та поліцейських, а також належного всебічного забезпечення особового складу, який бере участь в антитерористичній операції.

Водночас було встановлено, що не зважаючи на заборону направлення військовослужбовців строкової військової служби в райони АТО, у військовій частині 3057 Нацгвардії (м. Маріуполь) проходять службу 90 строковиків, які, крім іншого, залучаються для несення служби на блокпостах та патрулювання по місту.

За результатами моніторингового візиту будуть підготовлені відповідні акти реагування Уповноваженого з прав людини.