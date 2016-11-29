Омбудсмен: соблюдение прав военнослужащих в Донецкой области находится на удовлетворительном уровне
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Состояние соблюдения прав военнослужащих в Донецкой области в целом находится на удовлетворительном уровне. Об этом свидетельствует мониторинговый визит представителя Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в воинские части и подразделения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Мониторинг проводился 23-24 ноября 2016 года для гражданского контроля за соблюдением социально-экономических и гуманитарных прав военнослужащих и полицейских, а также надлежащего всестороннего обеспечения личного состава, участвующего в антитеррористической операции.
В то же время было установлено, что несмотря на запрет направления военнослужащих срочной военной службы в районы АТО, в воинской части 3057 Нацгвардии (г. Мариуполь) проходят службу 90 срочников, которые, помимо прочего, привлекаются для несения службы на блокпостах и патрулирования по городу.
По результатам мониторингового визита будут подготовлены соответствующие акты реагирования Уполномоченного по правам человека.