Омбудсмен: соблюдение прав военнослужащих в Донецкой области находится на удовлетворительном уровне

Мониторинг проводился 23-24 ноября 2016 года для гражданского контроля за соблюдением социально-экономических и гуманитарных прав военнослужащих и полицейских, а также надлежащего всестороннего обеспечения личного состава, участвующего в антитеррористической операции.

В то же время было установлено, что несмотря на запрет направления военнослужащих срочной военной службы в районы АТО, в воинской части 3057 Нацгвардии (г. Мариуполь) проходят службу 90 срочников, которые, помимо прочего, привлекаются для несения службы на блокпостах и ​​патрулирования по городу.

По результатам мониторингового визита будут подготовлены соответствующие акты реагирования Уполномоченного по правам человека.