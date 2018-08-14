Омбудсмен Денісова поговорила з правозахисниками про українських в'язнів у Криму, ОРДЛО та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Омбудсмен Людмила Денісова та представники громадських організацій на зустрічі 13 серпня обговорили питання координації в процесі звільнення політв’язнів у Росії, анексованому Криму й на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Денісової.
За словами Денісової, на зустрічі були представники “Медійної ініціативи за права людини”, “Української Гельсінської спілки з прав людини”, “КримSOS”, “Регіонального центру з прав людини” та “Об’єднання родичів політв’язнів Кремля”.
“Представники громадськості висловили свої пропозиції та питання, зокрема, повідомили про розроблений „Українською Гельсінською спілкою з прав людини“ та „Медійної ініціативою за права людини“ законопроект. За їхніми словами, в цьому документі зібрані кращі положення вже представлених на розгляд законопроектів щодо правового статусу громадян України, затриманих за агресію Росії проти України. Йдеться про заручників ОРДЛО, де-факто військовополонених, а також про осіб, які утримуються за політичними мотивами в Криму й Росії”, — повідомила Денісова.
Вона також додала, що сторони домовилися про координацію зусиль у вивченні та погодженні цього проекту закону.
Як повідомляв УНН, Лавров розповів Генсеку ООН про контакти Денісової з Москальковою.