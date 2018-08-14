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Омбудсмен Денисова поговорила с правозащитниками об украинских заключенных в Крыму, ОРДЛО и РФ

Киев • УНН

 • 8315 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Омбудсмен Людмила Денисова и представители общественных организаций на встрече 13 августа обсудили вопросы координации в процессе освобождения политзаключенных в России, аннексированом Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Денисовой.

Омбудсмен Денисова поговорила с правозащитниками об украинских заключенных в Крыму, ОРДЛО и РФ

По словам Денисовой, на встрече представители “Медийной инициативы за права человека”, “Украинского Хельсинского союза по правам человека”, “КрымSOS”, “Регионального центра по правам человека” и “Объединение родственников политзаключенных Кремля”.

“Представители общественности высказали свои предложения и вопросы, в частности, сообщили о разработанном „Украинским Хельсинским союзом по правам человека“ и „Медийной инициативе за права человека“ законопроект. По их словам, в этом документе собраны лучшие положение уже представленных на рассмотрение законопроектов относительно правового статуса граждан Украины, задержанных за агрессию России против Украины. Речь идет о заложниках ОРДЛО, де-факто военнопленных, а также о лицах, содержащихся по политическим мотивам в Крыму и России”, - сообщила Денисова.

Она также добавила, что стороны договорились о координации усилий в изучении и согласовании этого проекта закона.

Как сообщал УНН, Лавров рассказал генсеку ООН о контактах Денисовой с Москальковой.

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