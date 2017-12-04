Олімпійський чемпіон Верняєв пропустить наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Український гімнаст Олег Верняєв повідомив, що не зможе виступати в найближчий рік, інформує УНН з посиланням на сторінку спортсмена в Instagram.
"Сезон підійшов до кінця, настає час відпустки. Довгоочікуваний момент, якого я чекав п'ять років. Але є й сумні новини. Наступний рік гімнастика буде без мене, а я без неї. У мене буде час скучити. Я ще повернуся", - йдеться в записі Верняєва.
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Примітно, що раніше тренер Верняєва – Геннадій Сартинський, наголошував щодо проведення в майбутньому операцій підопічного на плечі та нозі.
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Додамо, що у 2017 році Верняєв став віце-чемпіоном світу в Монреалі, виборював два "золота" і одну "бронзу" на чемпіонаті Європи в Румунії.