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Олімпійський чемпіон Верняєв пропустить наступний рік

Олімпійський чемпіон Верняєв пропустить наступний рік

Київ • УНН

 • 16773 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Український гімнаст Олег Верняєв повідомив, що не зможе виступати в найближчий рік, інформує УНН з посиланням на сторінку спортсмена в Instagram.

"Сезон підійшов до кінця, настає час відпустки. Довгоочікуваний момент, якого я чекав п'ять років. Але є й сумні новини. Наступний рік гімнастика буде без мене, а я без неї. У мене буде час скучити. Я ще повернуся", - йдеться в записі Верняєва.

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Примітно, що раніше тренер Верняєва – Геннадій Сартинський, наголошував щодо проведення в майбутньому операцій підопічного на плечі та нозі.

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Додамо, що у 2017 році Верняєв став віце-чемпіоном світу в Монреалі, виборював два "золота" і одну "бронзу" на чемпіонаті Європи в Румунії.

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