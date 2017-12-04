Олимпийский чемпион Верняев пропустит следующий год
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинский гимнаст Олег Верняев сообщил, что не сможет выступать в ближайший год, информирует УНН со ссылкой на страницу спортсмена в Instagram.
"Сезон подошел к концу, наступает время отпуска. Долгожданный момент, которого я ждал пять лет. Но есть и печальные новости. Следующий год гимнастика будет без меня, а я без нее. У меня будет время соскучиться. Я еще вернусь", - говорится в записи Верняева.
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Примечательно, что ранее тренер Верняева - Геннадий Сартинский, отмечал о проведении в будущем операций подопечного на плече и ноге.
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Добавим, что в 2017 году Верняев стал вице-чемпионом мира в Монреале, боролся два "золота" и одну "бронзу" на чемпионате Европы в Румынии.