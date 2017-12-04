Олимпийский чемпион Верняев пропустит следующий год

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 84229 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 57523 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108220 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109589 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128145 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105927 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107720 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113148 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117390 просмотра

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Олимпийский чемпион Верняев пропустит следующий год

Олимпийский чемпион Верняев пропустит следующий год

Киев  •  УНН

 • 16772 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинский гимнаст Олег Верняев сообщил, что не сможет выступать в ближайший год, информирует УНН со ссылкой на страницу спортсмена в Instagram.

"Сезон подошел к концу, наступает время отпуска. Долгожданный момент, которого я ждал пять лет. Но есть и печальные новости. Следующий год гимнастика будет без меня, а я без нее. У меня будет время соскучиться. Я еще вернусь", - говорится в записи Верняева.

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Примечательно, что ранее тренер Верняева - Геннадий Сартинский, отмечал о проведении в будущем операций подопечного на плече и ноге.

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Добавим, что в 2017 году Верняев стал вице-чемпионом мира в Монреале, боролся два "золота" и одну "бронзу" на чемпионате Европы в Румынии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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