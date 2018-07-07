Олімпійський чемпіон Казінс перейшов в один із найтитулованіших клубів НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Центровий збірної США Демаркус Казінс продовжить кар'єру у складі чинного чемпіона НБА "Голден Стейт Ворріорс", повідомляє УНН з посиланням на сайт "воїнів".
Баскетболіст приєднався до клубу з Каліфорнії на правах вільного агента. Умови угоди не розголошуються.
За даними ЗМІ, команда з "Золотого штату" використала виключення середнього рівня для підписання із 27-річним американцем контракту на 1 рік і 5,3 млн. дол.
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У минулому сезоні баскетболіст виступив лише у 48 поєдинках у складі "Нью-Орлеану" через розрив ахіллу. В середньому за гру він набирав по 25,2 очка, 5,4 передачі при 12,9 підбирань, ставши одним із кращих бомбардирів та увійшовши в топ-список за підбираннями.
Довідка УНН: Казінс почав кар'єру в НБА в "Сакраменто Кінгс" у 2010-му році. Чотири рази приймав участь у Матчах усіх зірок НБА, завойовував зі збірною США золоті медалі чемпіонату світу-2014 і "золото" Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.