Олимпийский чемпион Казинс перешел в один из самых титулованных клубов НБА

Баскетболист присоединился к клубу из Калифорнии на правах свободного агента. Условия сделки не разглашаются.

По данным СМИ, команда из "Золотого штата" использовала исключения среднего уровня для подписания с 27-летним американцем контракта на 1 год и 5,3 млн долл.

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В прошлом сезоне баскетболист выступил лишь в 48 поединках в составе "Нью-Орлеана" из-за разрыва ахилла. В среднем за игру он набирал по 25,2 очка, 5,4 передачи при 12,9 подборов, став одним из лучших бомбардиров и войдя в топ-список по подборам.

Справка: Казинс начал карьеру в НБА в "Сакраменто Кингз" в 2010 году. Четыре раза участвовал в Матче всех звезд НБА, завоевывал со сборной США золотые медали чемпионата мира-2014 и "золото" Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.