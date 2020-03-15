Олімпійський чемпіон із іспанської "Прімери" здав позитивний тест на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Оборонець іспанської "Валенсії" Есек'єль Гарай здав позитивний тест на коронавірус. Про це аргентинець повідомив у Instagram, передає УНН.
"Зрозуміло, що я погано почав 2020 рік. Я здав позитивний тест на коронавірус, але відчуваю себе дуже добре. Тепер залишається тільки звернути увагу на рекомендації органів охорони здоров'я. На цей момент я ізольований", - наголосив Гарай.
33-річний уродженець Аргентини став першим гравцем чемпіонату Іспанії у якого виявили даний вірус. В активі спортсмена золота олімпійська медаль 2008 року у складі національної збірної, срібна медаль ЧС-2014, а також виступи за мадридський "Реал", "Бенфіку" та "Зеніт".
Примітно, що раніше на коронавірус захворів гендиректор іспанського ФК "Леганес" Мартін Ортега.
Як повідомлялося раніше в УНН, футбольний чемпіонат Іспанії призупинили: у гравця баскетбольного "Реалу" виявили коронавірус.