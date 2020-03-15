Олимпийский чемпион из испанской "Примеры" сдал положительный тест на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Защитник испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай сдал положительный тест на коронавирус. Об этом аргентинец сообщил в Instagram, передает УНН.
"Понятно, что я плохо начал 2020 год. Я сдал положительный тест на коронавирус, но чувствую себя очень хорошо. Теперь остается только обратить внимание на рекомендации органов здравоохранения. На данный момент я изолирован", - подчеркнул Гарай.
33-летний уроженец Аргентины стал первым игроком чемпионата Испании у которого обнаружили данный вирус. В активе спортсмена золотая олимпийская медаль 2008 года в составе национальной сборной, серебряная медаль ЧМ-2014, а также выступления за мадридский "Реал", "Бенфику" и "Зенит".
Примечательно, что ранее на коронавирус заболел гендиректор испанского ФК "Леганес" Мартин Ортега.
Как сообщалось ранее в УНН, футбольный чемпионат Испании приостановили: у игрока баскетбольного "Реала" обнаружили коронавирус.