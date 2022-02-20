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Олімпійські ігри-2022: збірна Норвегії стала достроковим переможцем медального заліку

Олімпійські ігри-2022: збірна Норвегії стала достроковим переможцем медального заліку

Київ • УНН

 • 354522 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Черговий змагальний день Олімпіади в Пекіні приніс ім'я збірної-переможниці за підсумками низки змагальних днів. Переможцем зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 достроково стала збірна Норвегії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Олімпіади.

Деталі

Скандинавська країна – Норвегія посіла перше місце у медальному заліку Олімпіади-2022. Норвежці виграли 36 нагород (15 "золотих", 8 "срібни" та 13 бронзових медалей). Німеччина займає другу позицію з 11 медалями найвищої проби. В Китая на дві менше.

Україна займає 24 позицію з однією срібною медаллю.

Доповнення

У останній день Ігор у Пекіні 20 лютого буде розіграно п'ять комплектів нагород, а тому медальний залік ще не остаточний (за винятком Норвегії).

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