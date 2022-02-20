Олимпийские игры-2022: сборная Норвегии стала досрочным победителем медального зачета

Детали

Скандинавская страна - Норвегия заняла первое место в медальном зачете Олимпиады-2022. Норвежцы выиграли 36 наград (15 "золотых", 8 "срібни" и 13 бронзовых медалей). Германия занимает вторую позицию с 11 медалями высшей пробы. У Китая на две меньше.

Украина занимает 24 позицию с одной серебряной медалью.

Дополнение

В последний день Игр в Пекине 20 февраля будет разыграно пять комплектов наград, а потому медальный зачет еще не окончательный (за исключением Норвегии).