Олімпійська чемпіонка Савченко: пишаюся, що народилася в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Екс-українська спортсменка Олена Савченко, яка нині виступає під прапором Німеччини, прокоментувала перемогу на Олімпійських іграх у Пхьончхані у фігурному катанні та поділилася думками щодо свого ставлення до України, інформує УНН з посиланням на RT.
"Мій шлях до олімпійського золота вийшов зовсім не простим. Ті, хто знає мене, розуміють, наскільки важко мені далася ця нагорода. Але це найкраща дорога, так як я насолоджуюся фігурним катанням. Рада, що в підсумку прийшла до своєї мрії", - наголосила 34-річна фігуристка.
Також Савченко розповіла причину виступу за Німеччину.
"Що стосується моєї кар'єри в Україні, то часом батьківщина не може дати тобі всіх необхідних можливостей для досягнення мети. В такому випадку не бачу нічого поганого, якщо такі можливості надає інша країна. Але я пишаюся тим, що народилася на Україні. В душі завжди залишаюся українкою", - заявила володарка "золота" Олімпійських ігор.
Додамо, що Савченко - уродженка міста Обухів, у 2005 році отримала німецьке громадянство, а за свою кар’єру вигравала 5 золотих медалей чемпіонату світу, 4 нагороди найвищого ґатунку чемпіонату Європи та дві "бронзи" на Олімпіадах у Ванкувері і Сочі.
Нагадаємо, екс-українка виборола золоту медаль на Олімпійських іграх у Пхьончхані.