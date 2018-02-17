Олимпийская чемпионка Савченко: горжусь, что родилась в Украине

"Мой путь к олимпийскому золоту вышел совсем не простым. Те, кто знает меня, понимают, насколько трудно мне далась эта награда. Но это лучшая дорога, так как я наслаждаюсь фигурным катанием. Рада, что в итоге пришла к своей мечте", - отметила 34-летняя фигуристка.

Также Савченко рассказала причину выступления за Германию.

"Что касается моей карьеры в Украине, то иногда родина не может дать тебе все необходимые возможности для достижения цели. В таком случае не вижу ничего плохого, если такие возможности предоставляет другая страна. Но я горжусь тем, что родилась на Украине. В души всегда остаюсь украинкой", - заявила обладательница "золота" Олимпийских игр.

Добавим, что Савченко - уроженка города Обухов, в 2005 году получила немецкое гражданство, а за свою карьеру выиграла 5 золотых медалей чемпионата мира, 4 награды высшей пробы чемпионата Европы и две "бронзы" на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи.

Напомним, экс-украинка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане.