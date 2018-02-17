Олимпийская чемпионка Савченко: горжусь, что родилась в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Экс-украинска спортсменка Елена Савченко, ныне выступающая под флагом Германии, прокомментировала победу на Олимпийских играх в Пхенчхане в фигурном катании и поделилась мыслями о своем отношении к Украине, информирует УНН со ссылкой на RT.
"Мой путь к олимпийскому золоту вышел совсем не простым. Те, кто знает меня, понимают, насколько трудно мне далась эта награда. Но это лучшая дорога, так как я наслаждаюсь фигурным катанием. Рада, что в итоге пришла к своей мечте", - отметила 34-летняя фигуристка.
Также Савченко рассказала причину выступления за Германию.
"Что касается моей карьеры в Украине, то иногда родина не может дать тебе все необходимые возможности для достижения цели. В таком случае не вижу ничего плохого, если такие возможности предоставляет другая страна. Но я горжусь тем, что родилась на Украине. В души всегда остаюсь украинкой", - заявила обладательница "золота" Олимпийских игр.
Добавим, что Савченко - уроженка города Обухов, в 2005 году получила немецкое гражданство, а за свою карьеру выиграла 5 золотых медалей чемпионата мира, 4 награды высшей пробы чемпионата Европы и две "бронзы" на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи.
Напомним, экс-украинка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане.