"Олімпік" зазнав сьомої поспіль поразки в Українській Прем'єр-лізі

Деталі

До звітного протистояння переможна серія "Десни" в матчах із "Олімпіком" з 6 квітня 2019 року тривала в УПЛ 5 матчів. Не вдалося донеччанам перервати неприємну серію і цього разу.

Господарі переважали суперника як у контролі м’ячем, так і в організації небезпечних моментів. Пропустивши по голу в кожному з таймів – 2:0. Авторами забитих м'ячів стали Тотовицький і Безбородько.

Примітно, що "Олімпік" зазнав 50-ї гостьової поразки в УПЛ, а програшний серіал "олімпійців" збільшився до семи ігор, і це — повторення клубного антирекорду.

Крім того, Юрій Калитвинцев біля керма "Олімпіка" ще очок в чемпіонаті не набирав — 5 поразок. Клуб посідає 11-й рядок, а "Десна" четверта (33).

Нагадаємо

Перемога над “Чорноморцем” вивела “Верес” в лідери Першої ліги України.