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"Олімпік" зазнав сьомої поспіль поразки в Українській Прем'єр-лізі

"Олімпік" зазнав сьомої поспіль поразки в Українській Прем'єр-лізі

Київ • УНН

 • 15013 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Чернігівська "Десна" домашнім матчем із "Олімпіком" продовжила виступи в чемпіонаті Української Прем'єр-ліги, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Деталі

До звітного протистояння переможна серія "Десни" в матчах із "Олімпіком" з 6 квітня 2019 року тривала в УПЛ 5 матчів. Не вдалося донеччанам перервати неприємну серію і цього разу.

Господарі переважали суперника як у контролі м’ячем, так і в організації небезпечних моментів. Пропустивши по голу в кожному з таймів – 2:0. Авторами забитих м'ячів стали Тотовицький і Безбородько.

Примітно, що "Олімпік" зазнав 50-ї гостьової поразки в УПЛ, а програшний серіал "олімпійців" збільшився до семи ігор, і це — повторення клубного антирекорду.

Крім того, Юрій Калитвинцев біля керма "Олімпіка" ще очок в чемпіонаті не набирав — 5 поразок. Клуб посідає 11-й рядок, а "Десна" четверта (33).

Нагадаємо

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