"Олимпик" потерпел седьмое подряд поражение в Украинской Премьер-лиге
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Черниговская "Десна" домашним матчем с "Олимпиком" продолжила выступления в чемпионате Украинской Премьер-лиги, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
К отчетному противостоянию победная серия “Десны” в матчах с “Олимпиком” с 6 апреля 2019 года проходила в УПЛ 5 матчей. Не удалось дончанам прервать неприятную серию и сейчас.
Хозяева превосходили соперника как в контроле мячом, так и в организации опасных моментов. Пропустив по голу в каждом из таймов — 2:0. Авторами забитых мячей стали Тотовицкий и Безбородко.
Примечательно, что “Олимпик” потерпел 50-й гостевого поражения в УПЛ, а проигрышный сериал “олимпийцев” увеличился до семи игр, и это — повторение клубного антирекорда.
Кроме того, Юрий Калитвинцев у руля “Олимпика” еще очков в чемпионате не набирал — 5 поражений. Клуб занимает 11-ю строчку, а “Десна” четвертая (33).
Напомним
Победа над “Черноморцем” вывела “Верес” в лидеры Первой лиги Украины.