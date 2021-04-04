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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 32676 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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"Олимпик" потерпел седьмое подряд поражение в Украинской Премьер-лиге

"Олимпик" потерпел седьмое подряд поражение в Украинской Премьер-лиге

Киев  •  УНН

 • 15009 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Черниговская "Десна" домашним матчем с "Олимпиком" продолжила выступления в чемпионате Украинской Премьер-лиги, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

К отчетному противостоянию победная серия “Десны” в матчах с “Олимпиком” с 6 апреля 2019 года проходила в УПЛ 5 матчей. Не удалось дончанам прервать неприятную серию и сейчас.

Хозяева превосходили соперника как в контроле мячом, так и в организации опасных моментов. Пропустив по голу в каждом из таймов — 2:0. Авторами забитых мячей стали Тотовицкий и Безбородко.

Примечательно, что “Олимпик” потерпел 50-й гостевого поражения в УПЛ, а проигрышный сериал “олимпийцев” увеличился до семи игр, и это — повторение клубного антирекорда.

Кроме того, Юрий Калитвинцев у руля “Олимпика” еще очков в чемпионате не набирал — 5 поражений. Клуб занимает 11-ю строчку, а “Десна” четвертая (33).

Напомним

Победа над “Черноморцем” вывела “Верес” в лидеры Первой лиги Украины.

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