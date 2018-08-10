"Олімпік" врятувався від поразки у матчі-відкритті четвертого туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На стадіоні ім. Лобановського у Києві донецький “Олімпік” прийняв “Львів” у першому протистоянні 4-го туру Української Прем’єр-ліги, повідомляє кореспондент УНН.
У дебюті зустрічі швидка атака господарів супроводжувалася двома передачами після яких Балашов зустрівся з воротарем, але не переграв Бандуру. Львів’яни відповіли практично аналогічним випадом. Каленчук вирізав м’яч на Волошиновича, але голкіпер Кринський вийшов переможцем у протистоянні із гравцем гостей.
На 32 і 39 хвилинах опорний півзахисник Приймак отримав дві жовті картки та залишив ФК “Львів” у меншості. Попри це відкрила рахунок у грі команда бразильського фахівця Тадеу да Сілви. Подача зі штрафного знайшла голову Адамюка і центрбек ударом вразив сітку воріт.
Відігратися номінальним господарям вдалося тільки на 86 хвилині. Євгеній Пасіч завдав удару-красеня та вразив дальню дев’ятку воріт — 1:1.
Відзначимо, що “Львів” не знає смаку перемоги вже останні три тури — 4 очки і 6 місце в таблиці. “Олімпік” з 5-ма балами поки йде 4-м.