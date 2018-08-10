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"Олимпик" спасся от поражения в матче-открытии четвертого тура УПЛ

Киев • УНН

 • 8294 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. На стадионе им. Лобановского в Киеве донецкий “Олимпик” принял “Львов” в первом противостоянии 4-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает корреспондент УНН.

"Олимпик" спасся от поражения в матче-открытии четвертого тура УПЛ

В дебюте встречи быстрая атака хозяев сопровождалась двумя передачами после которых Балашов встретился с вратарем, но не переиграл Бандуру. Львовяне ответили практически аналогичным выпадом. Каленчук вырезал мяч на Волошиновича, но голкипер Крынский вышел победителем в противостоянии с игроком гостей.

На 32 и 39 минутах опорный полузащитник Приймак получил две желтые карточки и оставил ФК “Львов” в меньшинстве. Несмотря на это открыла счет в игре команда бразильского специалиста Тадеу да Силвы. Подача со штрафного нашла голову Адамюка и центрбэк ударом поразил сетку ворот.

Отыграться номинальным хозяевам удалось только на 86 минуте. Евгений Пасич нанес удар-красавец и поразил дальнюю девятку ворот — 1:1.

Отметим, что “Львов” не знает вкуса победы уже последние три тура — 4 очка и 6 место в таблице. “Олимпик” с 5-ю баллами пока идет 4-м.

Украинские Национальные Новости

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