"Олімпік" та "Десна" зіграли внічию перед зимовою паузою в УПЛ
Київ • УНН
Київ. 10 грудня. УНН. В заключний день змагань 18-го туру Української Прем'єр-ліги донецький "Олімпік" протистояв чернігівській "Десні", інформує УНН з посиланням на прес-службу турніру.
Небагатий на події перший тайм спонукав до очікування такого ж сценарію і по перерві: висока ціна результату призвела до того, що "Десна" взяла на озброєння контратакуючу тактику, а "Олімпік", якого нічия ніяк не влаштовувала, не поспішав активно йти уперед, вичікуючи похибки опонента. І загалом стартова половина другої 45-хвилинки протікала саме в руслі дуже напруженого, нервового футболу з мінімумом гостроти.
Але потім господарі поля відкрили рахунок (завдяки індивідуальним діям Є. Пасіча – лідера останніх матчів), а "Десна" винятково оперативно його зрівняла (завдяки умінню Д. Фаворова вибрати позицію). У цей момент стало видно, наскільки великий в обох команд атакувальний потенціал.
Надалі хід подій на полі нагадував 1-шотаймовий варіант, хоча підопічні Шевчука, котрих підтискала турнірна таблиця, діяли з більшим азартом, більшою енергетикою. Натомість команда Рябоконя, як здалось, аж надто очевидно грала так, аби зберегти нічию, й в окремі відрізки часу її футболісти невиправдано втрачали м’яч.
У підсумку зустріч закінчилася нічиєю 1:1, котра більше на руку чернігівцям.
Відзначимо, що "Десна" з 24 очками замикає топ-6 чемпіонату, а "Олімпік" відстає на 5 пунктів від чернігівців.
Додамо також, 19 тур ліги продовжиться 23-го лютого 2019 року.