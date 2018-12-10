"Олімпік" та "Десна" зіграли внічию перед зимовою паузою в УПЛ

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 4088 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 14659 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 38741 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 75956 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62531 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76790 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92425 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87098 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174387 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100685 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 21098 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 8700 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 10029 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 11523 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 19083 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 14671 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174390 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331181 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264546 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375261 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 38745 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16857 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22056 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27885 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48724 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

"Олімпік" та "Десна" зіграли внічию перед зимовою паузою в УПЛ

Київ • УНН

 • 7289 перегляди

Київ. 10 грудня. УНН. В заключний день змагань 18-го туру Української Прем'єр-ліги донецький "Олімпік" протистояв чернігівській "Десні", інформує УНН з посиланням на прес-службу турніру.

"Олімпік" та "Десна" зіграли внічию перед зимовою паузою в УПЛ

Небагатий на події перший тайм спонукав до очікування такого ж сценарію і по перерві: висока ціна результату призвела до того, що "Десна" взяла на озброєння контратакуючу тактику, а "Олімпік", якого нічия ніяк не влаштовувала, не поспішав активно йти уперед, вичікуючи похибки опонента. І загалом стартова половина другої 45-хвилинки протікала саме в руслі дуже напруженого, нервового футболу з мінімумом гостроти.

Але потім господарі поля відкрили рахунок (завдяки індивідуальним діям Є. Пасіча – лідера останніх матчів), а "Десна" винятково оперативно його зрівняла (завдяки умінню Д. Фаворова вибрати позицію). У цей момент стало видно, наскільки великий в обох команд атакувальний потенціал.

Надалі хід подій на полі нагадував 1-шотаймовий варіант, хоча підопічні Шевчука, котрих підтискала турнірна таблиця, діяли з більшим азартом, більшою енергетикою. Натомість команда Рябоконя, як здалось, аж надто очевидно грала так, аби зберегти нічию, й в окремі відрізки часу її футболісти невиправдано втрачали м’яч.

У підсумку зустріч закінчилася нічиєю 1:1, котра більше на руку чернігівцям.

Відзначимо, що "Десна" з 24 очками замикає топ-6 чемпіонату, а "Олімпік" відстає на 5 пунктів від чернігівців.

Додамо також, 19 тур ліги продовжиться 23-го лютого 2019 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,333.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87