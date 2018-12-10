"Олимпик" и "Десна" сыграли вничью перед зимней паузой в УПЛ
Киев • УНН
Киев. 10 декабря. УНН. В заключительный день соревнований 18-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Олимпик" противостоял черниговской "Десне", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.
Небогатый на события первый тайм вызвал ожидания такого же сценария и после перерыва: высокая цена результата привела к тому, что “Десна” взяла на вооружение контратакующую тактику, а “Олимпик”, которого ничья никак не устраивала, не спешил активно идти вперед, выжидая погрешности оппонента. И вообще стартовая половина второй 45-минутки протекала именно в русле очень напряженного, нервного футбола с минимумом остроты.
Но потом хозяева поля открыли счет (благодаря индивидуальным действиям Е. Пасич — лидера последних матчей), а “Десна” исключительно оперативно его сравняла (благодаря умению Д. Фаворова выбрать позицию). В этот момент стало видно, насколько большой у обеих команд атакующий потенциал.
В дальнейшем ход событий на поле напоминал 1-шотаймовий вариант, хотя подопечные Шевчука, которых поджимали турнирная таблица, действовали с большим азартом, большей энергетикой. Зато команда Рябоконя, как показалось, слишком очевидно играла так, чтобы сохранить ничью, и в отдельные отрезки времени ее футболисты неоправданно теряли мяч.
В итоге встреча закончилась ничьей 1:1, которая больше на руку черниговцам.
Отметим, что “Десна” с 24 очками замыкает топ-6 чемпионата, а “Олимпик” отстает на 5 пунктов от черниговцев.
Добавим также, 19 тур лиги продолжится 23-го февраля 2019 года.