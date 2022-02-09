Олімпіада в Пекіні: розклад виступів українців 10 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. 10 лютого відбудеться 9-й день Олімпійських ігор-2022, передає УНН.
Фігурне катання
03:30 - Довільна програма. Чоловіки. Фінал: Іван Шмуратко
Скелетон
03:30 - Чоловіки. 1-й етап: Владислав Гераскевич
05:00 - Чоловіки. 2-й етап: Владислав Гераскевич
Гірськолижний спорт
04:30 - Гірськолижна комбінація. Чоловіки. Швидкісний спуск: Іван Ковбаснюк
Лижні гонки
09:00 - Класичний стиль. 10 км. Жінки: Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех
Бобслей
11:55 - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 1-й заїзд: Лідія Гунько
після завершення 5-го етапу - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 2-й заїзд: Лідія Гунько
Фристайл
13:00. - Командні змагання. Акробатика, змішана естафета. Перший фінал: збірна України
13:50. - Командні змагання. Акробатика, змішана естафета. Другий фінал: збірна України
Санний спорт
15:30 - командні змагання - естафета, мікст: збірна України (Антон Дукач, Ігор Стахів, Андрій Лисецький, Олена Стецків).