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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51745 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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10:44 • 82889 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 128922 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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2 квітня, 06:08 • 113178 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 215526 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Олімпіада в Пекіні: розклад виступів українців 10 лютого

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. 10 лютого відбудеться 9-й день Олімпійських ігор-2022, передає УНН.

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03:30 - Чоловіки. 1-й етап: Владислав Гераскевич

05:00 - Чоловіки. 2-й етап: Владислав Гераскевич

Гірськолижний спорт

04:30 - Гірськолижна комбінація. Чоловіки. Швидкісний спуск: Іван Ковбаснюк

Лижні гонки

09:00 - Класичний стиль. 10 км. Жінки: Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех

Бобслей

11:55 - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 1-й заїзд: Лідія Гунько

після завершення 5-го етапу - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 2-й заїзд: Лідія Гунько

Фристайл

13:00. - Командні змагання. Акробатика, змішана естафета. Перший фінал: збірна України

13:50. - Командні змагання. Акробатика, змішана естафета. Другий фінал: збірна України

Санний спорт

15:30 - командні змагання - естафета, мікст: збірна України (Антон Дукач, Ігор Стахів, Андрій Лисецький, Олена Стецків).

Українські Національні Новини

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