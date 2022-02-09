Олимпиада в Пекине: расписание выступлений украинцев 10 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. 10 февраля состоится 9-й день Олимпийских игр-2022, передает УНН.
Фигурное катание
03:30 - Произвольная программа. Мужчины. Финал: Иван Шмуратко
Скелетон
03:30 - Мужчины. 1-й этап: Владислав Гераскевич
05:00 - Мужчины. 2-й этап: Владислав Гераскевич
Горнолыжный спорт
04:30 - Горнолыжная комбинация. Мужчины. Скоростной спуск: Иван Ковбаснюк
Лыжные гонки
09:00 - Классический стиль. 10 км. Женщины: Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех
Бобслей
11:55 - Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 1-й заезд: Лидия Гунько
После завершения 5-го этапа - Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 2-й заезд: Лидия Гунько
Фристайл
13:00. - Командные соревнования. Акробатика, смешанная эстафета. Первый финал: сборная Украины
13:50. - Командные соревнования. Акробатика, смешанная эстафета. Второй финал: сборная Украины
Санный спорт
15:30 - Командные соревнования - эстафета микст: сборная Украины (Антон Дукач, Игорь Стахив, Андрей Лисецкий, Елена Стецкив).