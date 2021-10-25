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Олімпіада-2022: організатори Ігор у Пекіні опублікували умови перебування на події під час пандемії

Київ • УНН

 • 29324 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Невакциновані спортсмени, які братимуть участь в Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні, зобов’язані будуть пройти 21-денний карантин після прибуття в столицю Китаю, випливає з опублікованого на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК) плейбуку, пише УНН.

Олімпіада-2022: організатори Ігор у Пекіні опублікували умови перебування на події під час пандемії

Деталі

У понеділок оргкомітет “Пекін-2022” опублікував дві версії плейбуку: одна призначена для спортсменів і офіційних осіб команд, інша — для мовників Ігор, міжнародних федерацій, журналістів і працівників, задіяних в організації Олімпіади.

Відповідно до плейбуку для спортсменів, учасник Ігор може уникнути 21-денного карантину, якщо буде щеплений усіма компонентами вакцини. При цьому вакцинацію слід пройти не менше ніж за 14 днів до від’їзду в Китай. Спортсмени можуть бути звільнені від вакцинації при медичних протипоказаннях.

Зазначається, що на Іграх будуть діяти суворі антиковідні протоколи, щоб якомога швидше виявити заражених інфекцією осіб і їхні контакти. Серед рекомендованих для носіння масок називаються KN95, N95, FFP2 або їхні аналоги, маски можна не носити під час тренувань, змагань, їжі, пиття, сну, або коли людина знаходиться один.

Крім того, на Олімпіаді в Пекіні буде працювати так звана замкнута система регулювання, при якій учасники будуть пересуватися тільки по заданих маршрутах — наприклад, від аеропорту до олімпійського селища, а звідти до тренувальних центрів, місць проведення змагань, на церемонія відкриття і закриття. Всього такі зони будуть організовані в трьох міста- Пекіні, Чжанцзякоу та Яньцині.

Довідка

Олімпіада у Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.

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