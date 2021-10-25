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Олимпиада-2022: организаторы Игр в Пекине опубликовали условия пребывания на событии во время пандемии

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Не вакцинированные спортсмены, которые будут принимать участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, обязаны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в столицу Китая, следует из опубликованного на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) плейбука, пишет УНН.

Олимпиада-2022: организаторы Игр в Пекине опубликовали условия пребывания на событии во время пандемии

Детали

В понедельник оргкомитет “Пекин-2022” опубликовал две версии плейбука: одна предназначена для спортсменов и официальных лиц команд, другая — для вещателей Игр, международных федераций, журналистов и работников, задействованных в организации Олимпиады.

Согласно плейбуку для спортсменов, участник Игр может избежать 21-дневного карантина, если будет привит всеми компонентами вакцины. При этом вакцинацию следует пройти не менее чем за 14 дней до отъезда в Китай. Спортсмены могут быть освобождены от вакцинации при медицинских противопоказаниях.

Отмечается, что на Играх будут действовать строгие антиковидные протоколы, чтобы как можно скорее выявить зараженных инфекцией лиц и их контакты. Среди рекомендованных для ношения масок называются KN95, N95, FFP2 или их аналоги, маски можно не носить во время тренировок, соревнований, еды, питья, сна, или когда человек находится один.

Кроме того, на Олимпиаде в Пекине будет работать так называемая замкнутая система регулирования, при которой участники будут передвигаться только по заданным маршрутам — например, от аэропорта до олимпийской деревни, а оттуда до тренировочных центров, мест проведения соревнований, на церемония открытия и закрытия. Всего такие зоны будут организованы в трех города- Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

Справка

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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