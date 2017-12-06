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Олімпіада-2018: 22 російських спортсмени подали апеляцію на дискваліфікацію через допінг

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Двадцять два російських спортсмена, відсторонених дисциплінарною комісією Міжнародного олімпійського комітету (МОК) за порушення антидопінгових правил, подали апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS), Про це йдеться в повідомленні суду, передає УНН з посиланням на РІА Новости

Повідомляється, що за кожним з 22 спортсменів буде окреме судочинство.

Крім того, спортсмени звернулися до CAS з проханням, щоб суд виніс остаточне рішення до початку Олімпійських ігор-2018, які пройдуть в Пхенчхані з 9 по 25 лютого.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський Комітет оголосив своє рішення стосовно олімпійської збірної Росії. Згідно з цим висновком, МОК дискваліфікував Олімпійський комітет Росії, а збірній РФ заборонено виступати на олімпіаді 2018 року в Пхенчхані під власним прапором.

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