Олімпіада-2018: 22 російських спортсмени подали апеляцію на дискваліфікацію через допінг
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Двадцять два російських спортсмена, відсторонених дисциплінарною комісією Міжнародного олімпійського комітету (МОК) за порушення антидопінгових правил, подали апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS), Про це йдеться в повідомленні суду, передає УНН з посиланням на РІА Новости
Повідомляється, що за кожним з 22 спортсменів буде окреме судочинство.
Крім того, спортсмени звернулися до CAS з проханням, щоб суд виніс остаточне рішення до початку Олімпійських ігор-2018, які пройдуть в Пхенчхані з 9 по 25 лютого.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський Комітет оголосив своє рішення стосовно олімпійської збірної Росії. Згідно з цим висновком, МОК дискваліфікував Олімпійський комітет Росії, а збірній РФ заборонено виступати на олімпіаді 2018 року в Пхенчхані під власним прапором.