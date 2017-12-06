Олимпиада-2018: 22 российских спортсмена подали апелляцию на дисквалификацию за допинг
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Двадцать два российских спортсмена, отстраненных дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил, подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), Об этом говорится в сообщении суда, передает УНН со ссылкой на РИА Новости
Сообщается, что за каждым из 22 спортсменов будет отдельное судопроизводство.
Кроме того, спортсмены обратились к CAS с просьбой, чтобы суд вынес окончательное решение до начала Олимпийских игр-2018, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Напомним, Международный олимпийский комитет объявил свое решение относительно олимпийской сборной России. Согласно этому заключению, МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, а сборной РФ запрещено выступать на олимпиаде 2018 года в Пхенчхане под собственным флагом.