Олексій Навальний отримав премію Сахарова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Європарламент присудив ув'язненому російському опозиціонеру Олексію Навальному премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки". Про це повідомила фракція Європейської народної партії, яка його номінувала, пише УНН.
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"Лідер російської опозиції Навальний - лауреат Премії Сахарова 2021 року за свободу думки. Пан Путін, звільніть Олексія Навального. Європа вимагає його волі - і всіх інших політичних ув'язнених", - заявили євродепутати.
Деталі
Минулого тижня стало відомо, що ув'язнений лідер російської опозиції, а також група афганських жінок увійшли в список претендентів на найвищу нагороду Європейського союзу в галузі прав людини.
Довідка
Премія "За свободу думки", названа на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова, була заснована Європейським парламентом у 1988 році, її присуджують людям чи громадським організаціям, які відзначилися в справі захисту прав людини і основних свобод. Розмір премії становить 50 тисяч євро. У 2020 році премію отримала білоруська опозиція, а в 2018 році - український режисер Олег Сенцов, якого в той час утримували у в'язниці в Росії.
Сама премія в розмірі 50 тисяч євро, як повідомлялося, буде вручена на засіданні Європейського парламенту 15 грудня в Страсбурзі.