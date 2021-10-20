Олексій Навальний отримав премію Сахарова

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"Лідер російської опозиції Навальний - лауреат Премії Сахарова 2021 року за свободу думки. Пан Путін, звільніть Олексія Навального. Європа вимагає його волі - і всіх інших політичних ув'язнених", - заявили євродепутати.

Деталі

Минулого тижня стало відомо, що ув'язнений лідер російської опозиції, а також група афганських жінок увійшли в список претендентів на найвищу нагороду Європейського союзу в галузі прав людини.

Довідка

Премія "За свободу думки", названа на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова, була заснована Європейським парламентом у 1988 році, її присуджують людям чи громадським організаціям, які відзначилися в справі захисту прав людини і основних свобод. Розмір премії становить 50 тисяч євро. У 2020 році премію отримала білоруська опозиція, а в 2018 році - український режисер Олег Сенцов, якого в той час утримували у в'язниці в Росії.

Сама премія в розмірі 50 тисяч євро, як повідомлялося, буде вручена на засіданні Європейського парламенту 15 грудня в Страсбурзі.