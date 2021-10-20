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Алексей Навальный получил премию Сахарова

Киев • УНН

 • 31034 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Европарламент присудил находящемуся в заключении российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщила номинировавшая его фракция Европейской народной партии, пишет УНН.

Алексей Навальный получил премию Сахарова

Цитата

“Лидер российской оппозиции Навальный — лауреат Премии Сахарова 2021 года за свободу мысли. Господин Путин, освободите Алексея Навального. Европа требует его свободы — и всех других политических заключенных”, — заявили евродепутаты.

Детали

На прошлой неделе стало известно, что заключенный лидер российской оппозиции, а также группа афганских женщин вошли в список претендентов на высшую награду Европейского союза в области прав человека.

Справка

Премия “За свободу мысли”, названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была основана Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, которые отличились в деле защиты прав человека и основных свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2018 году — украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.

Сама премия в размере 50 тысяч евро, как сообщалось, будет вручена на заседании Европейского парламента 15 декабря в Страсбурге.

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