Алексей Навальный получил премию Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Европарламент присудил находящемуся в заключении российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщила номинировавшая его фракция Европейской народной партии, пишет УНН.
Цитата
“Лидер российской оппозиции Навальный — лауреат Премии Сахарова 2021 года за свободу мысли. Господин Путин, освободите Алексея Навального. Европа требует его свободы — и всех других политических заключенных”, — заявили евродепутаты.
Детали
На прошлой неделе стало известно, что заключенный лидер российской оппозиции, а также группа афганских женщин вошли в список претендентов на высшую награду Европейского союза в области прав человека.
Справка
Премия “За свободу мысли”, названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была основана Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, которые отличились в деле защиты прав человека и основных свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2018 году — украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.
Сама премия в размере 50 тысяч евро, как сообщалось, будет вручена на заседании Европейского парламента 15 декабря в Страсбурге.