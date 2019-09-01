"Олександрія" здобула третій виграш в сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Матчем "Ворскла" – "Олександрія" продовжилась програма шостого туру Української Прем'єр-ліги, повідомляє кореспондент УНН.
Єдине взяття воріт у зустрічі відбулося в середині першого тайму. Подача з кутового обернулася в удар низом Третьякова. Воротар полтавчан відбив м'яч перед собою, де очікував на добиванні нападник Дмитро Шастал – 0:1.
Примітно, що ФК "Олександрія" завершив антирекорд клубу за кількістю матчів поспіль в яких пропускав голи (15 поєдинків).
Варто відзначити, що "Ворскла" вже шість матчів поспіль пропускає на своєму полі.
Додамо також, в таблиці олександрійці із 9 очками знаходяться на 4 рядку. "Ворскла" з сімома балами йде сьомою.