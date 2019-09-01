"Александрия" получила третий выигрыш в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Матчем "Ворскла" - "Александрия" продолжилась программа шестого тура Украинской Премьер-лиги, сообщает корреспондент УНН.
Единственное взятие ворот во встрече произошло в середине первого тайма. Подача с углового обернулась в удар низом Третьякова. Вратарь полтавчан отбил мяч перед собой, где ожидал добивании нападающий Дмитрий шныряли - 0: 1.
Примечательно, что ФК "Александрия" завершил антирекорд клуба по количеству матчей подряд в которых пропускал гола (15 поединков).
Стоит отметить, что "Ворскла" уже шесть матчей подряд пропускает на своем поле.
Добавим также, в таблице александрийцы с 9 очками находятся на 4 строке. "Ворскла" с семью баллами идет седьмой.