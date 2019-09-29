"Олександрія" здобула перемогу в УПЛ перед матчем в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Професійний футбольний клуб "Львів" у гостях пропустив два м’ячі від "Олександрії" і програв у матчі 9-го туру чемпіонату України. Про це інформує УНН з посиланням на сайт "Львову".
На 33-й хвилині Лучкевич навісив з правого флангу, а Банада, випередивши захисника, ударом головою пробив під ближню стійку. Воротар в ефектному стрибку зловив м’яч. А ось за дві хвилини "Олександрія" вже святкувала успіх. Знову підопічним Володимира Шарана вдалося розкрити лівий фланг захисту львів’ян: Лучкевич увірвався у вільну зону, прибрав на замаху Квасного і покотив м’яч на вільного Банаду, якому ніхто не завадив з метра переправити його у ворота.
Також "Олександрія" скористалася тим, що "Львів" великими силами пішов уперед, і знову розпечатала ворота Бандури. Третьяков в додатковий час пройшов по лівому флангу, прострілив у штрафний, де ніким не прикритий Безбородько розстріляв ворота "синьо-золотих левів" – 2:0.
Таким чином, "олександрійці" втримали другу сходинку чемпіонату – 16 балів. "Львів" передостанній – 6 пунктів.
Додамо, що вже 3 жовтня "Олександрія" прийматиме в Лізі Європи колектив трьох українців "Гент".