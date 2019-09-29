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"Александрия" одержала победу в УПЛ перед матчем в Лиге Европы

Киев • УНН

 • 8501 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Профессиональный футбольный клуб "Львов" в гостях пропустил два мяча от "Александрии" и проиграл в матче 9-го тура чемпионата Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Львову".

"Александрия" одержала победу в УПЛ перед матчем в Лиге Европы

На 33-й минуте Лучкевич навесил с правого фланга, а Банада, опередив защитника, ударом головой пробил под ближнюю штангу. Вратарь в эффектном прыжке поймал мяч. А вот за две минуты “Александрия” уже праздновала успех. Опять подопечным Владимира Шарана удалось раскрыть левый фланг защиты львовян: Лучкевич ворвался в свободную зону, убрал на замахе Квасного и покатил мяч на свободного Банада, которому никто не помешал с метра переправить его в ворота.

Также “Александрия” воспользовалась тем, что “Львов” большими силами пошел вперед, и снова распечатала ворота Бандуры. Третьяков в дополнительное время прошел по левому флангу, прострелил в штрафную, где никем не прикрытый Безбородко расстрелял ворота “сине-золотых львов” — 2:0.

Таким образом, “александрийцы” удержали второе место чемпионата — 16 баллов. “Львов” предпоследний — 6 пунктов.

Добавим, что уже 3 октября “Александрия” примет в Лиге Европы коллектив трех Украинский “Гент”.

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