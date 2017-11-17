"Олександрія" завдала "Шахтарю" другої поразки в сезоні УПЛ

Героєм першого тайму та усієї зустрічі став 25-річний нападник Артем Полярус. На 14 хвилині форвард відгукнувся на точний простріл низом від Андрія Бацули і завдав точного удару. Примітно, що у даному моменті жодний гравець "гірників" не знаходився біля опонента. Через 13 хвилин Полярус прийняв м'яч на груди у карній зоні "помаранчево-чорних", знаходячись спиною до володінь Пятова, встиг розвернутися і завдати точного пострілу в нижній кут воріт.

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Відзначимо, що між дублем у виконанні футболіста "Олександрії" господарям вдався один гол, автором якого став Бернард – 1:2.

Зауважимо, що номінальні господарі мали велику перевагу за ударами 16:3, однак не зуміли дані цифри реалізувати у більше число голів.

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Таким чином, "Шахтар" зазнав лише другої поразки в сезоні УПЛ і з 36 очками продовжує лідирувати в чемпіонаті. "Олександрія" одержала тільки другу звитягу в УПЛ і з 15 очками піднялася на 8-й рядок.