"Александрия" нанесла "Шахтеру" второе поражение в сезоне УПЛ

Героем первого тайма и всей встречи стал 25-летний нападающий Артем Полярус. На 14 минуте форвард откликнулся на точный прострел низом от Андрея Бацула и нанес точный удар. Примечательно, что в данном моменте ни один игрок "горняков" ни находился возле оппонента. Через 13 минут Полярус принял мяч на грудь в штрафной зоне "оранжево-черных", находясь спиной к владениям Пятова, успел развернуться и нанести точный выстрел в нижний угол ворот.

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Отметим, что между дублем в исполнении футболиста "Александрии" хозяевам удался один гол, автором которого стал Бернард - 1:2.

Заметим, что номинальные хозяева имели большое преимущество по ударам 16:3, однако не сумели данные цифры реализовать в большее число голов.

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Таким образом, "Шахтер" потерпел лишь второе поражение в сезоне УПЛ и с 36 очками продолжает лидировать в чемпионате. "Александрия" получила только вторую победу в УПЛ и с 15 очками поднялась на 8-ю строчку.